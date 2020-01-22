Ирис ван Харпен: "Ваше платье - мощный сигнал обществу"

Настоящий провидец высокой моды, фронтвумен современного дизайна, Ирис ван Харпен представляет узкий круг избранных, работающих в сегменте haute сouture. Голландский дизайнер дала интервью нашему каналу в рамках Недели арабской моды в Дубае, где ее карьерные достижения были отмечены престижной наградой.

Euronews: "Как вы отнеслись к возможности в первый раз поучаствовать в Неделе арабской моды в Дубае?"

Ирис ван Харпен: "Я очень и очень рада такой возможности. Это уникальное место. Я в Дубае всего второй раз, надо приезжать чаще. Здесь очень живая мода, явно ориентированная на будущее, здесь смело исследуют новые способы восприятия. Я вижу, что мои работы хорошо вписываются в здешний контекст".

Euronews: "Насколько верно считать Дубай одной из мировых фэшн- столиц?"

Ирис ван Харпен: "Здесь столько всего происходит! Думаю, на рынке моды город играет все более заметную роль и да, я считают его фэшн-столицей".

Euronews: "В структуре местной экономики модная отрасль очень и очень прибыльна. Как объяснить ее столь значительный удельный вес?"

Ирис ван Харпен: "Мода формирует наше "я", нашу идентичность. Я действительно воспринимаю моду как лабораторию по построению личности, считаю, что она должна вдохновлять нас, в том числе и на создание самих себя. Мода - важная часть культурного процесса, она впитывает, отражает и то, чем мы дышим, и то, что мы защищаем. Одежда, стиль выражают больше, чем мы произносим вслух.

На мой взгляд, выбор платья является действенным способом сообщить миру о наших взглядах, ценностях. Это очень мощный канал связи".

Euronews: "Вашу работу часто называют "фантастическим haute couture". А вы сами как бы ее описали?"

Ирис ван Харпен: "С моей точки зрения, haute couture - течение в искусстве. Да, я думаю, что высокая мода - это искусство моды... Это - искусство инноваций, оно предполагает партнерство.

Мне действительно нравится искать решения в разных областях знаний, чтобы нащупать интересное, взять на вооружение и так сделать моду более интеллектуальной, встроить в единую выразительную форму разные грани общественной мысли".

Euronews: "Как вы оцениваете прогресс отрасли с тех пор, как начали свою карьеру?"

Ирис ван Харпен: "Я думаю, мы живем в потрясающее время. Мода стала намного более открытой, гораздо более открытой, чем раньше; а еще намного более демократичной, разнообразной, устойчивой. Последнее определение очень важно, здесь предстоит еще столько сделать!"

Euronews: "Как вы реализуете принцип устойчивости в вашей работе?"

Ирис ван Харпен: "Я занимаюсь высокой модой, что уже - синоним устойчивости, долговечности. Мы выполняем модели на заказ, это не предполагает одноразового подхода. Одновременно я сотрудничаю с учеными, архитекторами и художниками, чтобы оптимизировать мои профессиональные поиски. Мы сообща придумываем новые технологии и материалы, стараемся минимизировать негативное влияние на окружающую среду".

Euronews: "Вы - бизнесвумен, вам, женщине, было сложно развивать свою бренд?"

Ирис ван Харпен: "Да, это была нелегкая задача. Вообще создание бренда - задача сложная, но для женщины это трудно вдвойне. Я очень люблю работать в женских коллективах. Большая часть моих сотрудников, партнеров - представительницы прекрасного пола. И я хочу, чтобы это было воспринято как мой скромный сигнал обществу: "Смотрите, сколько невероятных женщин готовы работать, творить! Смотрите: я лично опираюсь на их помощь в своей компании!"

Euronews: "Считаете ли вы, что сектор моды не достиг пока гендерного равенства?"

Ирис ван Харпен: "Не достиг, это правда".

Euronews: "Откуда такая уверенность? Вы сами сталкивались со сложностями?"

Ирис ван Харпен: "Отрасль в целом управляется мужчинами, если брать самый высокий уровень. Думаю, здесь обязательно нужны демократические перемены. Конечно, ситуация в разных странах неодинакова, но в мировом масштабе гендерное неравенство остается значительным.

Считаю, что каждый из нас должен попытаться изменить ситуацию на доступном ему уровне. Если мы все возьмемся за дело сообща, прогресс не заставит себя ждать".

Euronews: "Когда мода подключается к политике? Я знаю, что у вас на родине, в Нидерландах, только что запретили ношение паранджи, других элементов одежды, скрывающих лицо? Ранее такое решение приняла Франция. Ваша реакция?"

Ирис ван Харпен: "Тема сложная. Мой собственный бренд не ставит целью подкрепление политических взглядов, их слишком много, даже у меня лично. К тому же они имеют жесткую временную привязку. Я же стараюсь создавать вещи, неподвластные времени, мне нравится идея работать, глядя на рождающиеся предметы как будто издалека".

Euronews: "Но какова ваша личная точка зрения: вправе ли кто-то диктовать вам то, что вы можете и не можете носить?"

Ирис ван Харпен: "Мы не можем с этим согласиться. Моя работа основана на свободе. И я считаю, что мы все должны иметь право выражать то, что чувствуем, проявлять свою индивидуальность и творческий подход. Мы все вправе одеваться, как хотим".

Euronews: "А как вы относитесь к моде "унисекс?"

Ирис ван Харпен: "Хорошо, но мы не должны сбрасывать со счетов особенности полов, которые прекрасны. В женственности и мужественности так много красоты! Я с интересом наблюдаю за ростом предложений в сегменте "унисекс", но для меня это - просто новая альтернатива".

Euronews: "Если бы вы могли вернуться в прошлое и дать совет себе тогда, в самом начале вашей карьеры, что бы сказали?"

Ирис ван Харпен: "О, это хороший вопрос. Я сделала столько ошибок! Когда я начинала, я была наивна, полностью фокусировалась на творчестве. Это, с одной стороны, здорово, но с другой, нельзя забывать, что мода, управление брендом - это еще и бизнес. Так вот, я могла бы с самого начала получить больше помощи для коммерческого развития".

Euronews: "Верно ли, что вы - один из 10 международных дизайнеров, работающих в сегменте haute couture?"

Ирис ван Харпен: "Да, верно".

Euronews: "Довольно круто быть частью такого клуба!"

Ирис ван Харпен: "Думаю, я была самым молодым кутюрье из вступивших в него".

Euronews: "Уверена, что вы и сегодня останетесь его самым молодым членом!"

Ирис ван Харпен: "Я не проверяла. Может быть, и так".

Euronews: "Какой совет вы бы дали модельерами нового поколения, которые только заканчивают обучение?"

Ирис ван Харпен: "Мне бы очень хотелось посоветовать не забывать о ремесле, мастерстве и инновациях. Потому что это - фундамент моды. Мастерство всегда так или иначе связано с новым. Мы живем в эпоху, когда многое сконцентрировано на культуре, но при этом в школе дизайнерам не дают конкретных навыков и умений (работе с выкройками, например). Им не рассказывают о традициях ремесла. Так вот, мое предостережение молодым: "Не ограничивайте кругозор! Вы многое упустите, если освоите лишь один способ производства".