Екатерина Сакелларопулу возглавила Греческую Республику

Екатерина Сакелларопулу - новый президент Греции. Парламентарии проголосовали за ее кандидатуру в среду.

Она первая женщина на посту главы греческого государства.

Греция - парламентская республика, должность президента является церемониальной, а политическая власть принадлежит премьер-министру. Президент избирается сроком на пять лет.

До своего выдвижения Сакелларопулу была первой женщиной-председателем Государственного совета - верховного административного суда Греции.

Она специалист по конституционному и экологическому праву с французским образованием.

Некоторые люди спорили, подходит ли неполитическая фигура для этой должности.

Я могу вас заверить, что она ценный судебный чиновник. Мы все верим, что она будет тщательно выполнять свои обязанности. Эфтимиос Антонопулос глава Союза судей в греческом Госсовете

Госпожа Сакелларопулу - женщина с большим опытом. В целом, судьи прекрасно разбираются в общественных вопросах. Анна Заири глава Союза греческих прокуроров

Именно судебный опыт Сакелларопулу стал одной из причин ее выдвижения на пост президента.

Новая греческая глава государства родилась в Салониках, но сейчас живет в центре Афин.

Она разведена и у нее есть дочь.

Детство будущего президента прошло в одной из деревень Фракии.

Там она проводила каникулы с близкими.

Ее отец, господин Сакелларопулос, был судьей и работал в окружном суде СтаврУполи. Там он встретил Алики, ее мать. Апостолос Элефтериадис заместитель мэра Ксанти

Она приезжала сюда с ранних лет. У нее жили здесь бабушка с дедушкой. Они были моими крестными. Мария Эммануил жительница Ставруполи

До своего избрания Екатерина Сакелларопулу была очень активна в социальных сетях.

На своей страничке в Facebook она публиковала множество фотографий со своими друзьями, дочерью и кошками, а также из путешествий.

После назначения на пост президента страничку пришлось закрыть.