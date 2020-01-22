Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Греция

Екатерина Сакелларопулу возглавила Греческую Республику

Комментарии
 Daria Ivanova
Екатерина Сакелларопулу возглавила Греческую Республику
Авторское право
ERT
Размер текста Aa Aa

Екатерина Сакелларопулу - новый президент Греции. Парламентарии проголосовали за ее кандидатуру в среду.

Она первая женщина на посту главы греческого государства.

Греция - парламентская республика, должность президента является церемониальной, а политическая власть принадлежит премьер-министру. Президент избирается сроком на пять лет.

До своего выдвижения Сакелларопулу была первой женщиной-председателем Государственного совета - верховного административного суда Греции.

Она специалист по конституционному и экологическому праву с французским образованием.

Некоторые люди спорили, подходит ли неполитическая фигура для этой должности.

Я могу вас заверить, что она ценный судебный чиновник. Мы все верим, что она будет тщательно выполнять свои обязанности.
Эфтимиос Антонопулос
глава Союза судей в греческом Госсовете
Госпожа Сакелларопулу - женщина с большим опытом. В целом, судьи прекрасно разбираются в общественных вопросах.
Анна Заири
глава Союза греческих прокуроров

Именно судебный опыт Сакелларопулу стал одной из причин ее выдвижения на пост президента.

Новая греческая глава государства родилась в Салониках, но сейчас живет в центре Афин.

Она разведена и у нее есть дочь.

Детство будущего президента прошло в одной из деревень Фракии.

Там она проводила каникулы с близкими.

Ее отец, господин Сакелларопулос, был судьей и работал в окружном суде СтаврУполи. Там он встретил Алики, ее мать.
Апостолос Элефтериадис
заместитель мэра Ксанти
Она приезжала сюда с ранних лет. У нее жили здесь бабушка с дедушкой. Они были моими крестными.
Мария Эммануил
жительница Ставруполи

До своего избрания Екатерина Сакелларопулу была очень активна в социальных сетях.

На своей страничке в Facebook она публиковала множество фотографий со своими друзьями, дочерью и кошками, а также из путешествий.

После назначения на пост президента страничку пришлось закрыть.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.