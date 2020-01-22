Екатерина Сакелларопулу возглавила Греческую Республику

Екатерина Сакелларопулу - новый президент Греции. Парламентарии проголосовали за ее кандидатуру в среду.
Она первая женщина на посту главы греческого государства.
Греция - парламентская республика, должность президента является церемониальной, а политическая власть принадлежит премьер-министру. Президент избирается сроком на пять лет.
До своего выдвижения Сакелларопулу была первой женщиной-председателем Государственного совета - верховного административного суда Греции.
Она специалист по конституционному и экологическому праву с французским образованием.
Некоторые люди спорили, подходит ли неполитическая фигура для этой должности.
Именно судебный опыт Сакелларопулу стал одной из причин ее выдвижения на пост президента.
Новая греческая глава государства родилась в Салониках, но сейчас живет в центре Афин.
Она разведена и у нее есть дочь.
Детство будущего президента прошло в одной из деревень Фракии.
Там она проводила каникулы с близкими.
До своего избрания Екатерина Сакелларопулу была очень активна в социальных сетях.
На своей страничке в Facebook она публиковала множество фотографий со своими друзьями, дочерью и кошками, а также из путешествий.
После назначения на пост президента страничку пришлось закрыть.