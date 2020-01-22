Холокост: "говорящие" портреты

Выставка "Оставшиеся в живых" — это 75 лет портретов жителей Израиля, переживших Холокост. Выставка в Эссене открылась за неделю до 75-летия освобождения Красной армией лагеря смерти в Освенциме. Немецкий фотограф Мартин Шёллер говорит, что его пугают масштабы распространения антисемитизма и он считает своей обязанностью сделать всё возможное, чтобы Холокост больше никогда не повторился

Один из героев выставки — Нафтали Фюрст. В Эссен он прилетел из Тел-Авива. Во время Холокоста ему было 12 лет.

"Меня освободили из Бухенвальда, в процессе я попал на фотографии. И вот, 75 лет спустя, меня сфотографировал Мартин Шёллер. Эти две фотографии символизирует для меня, что круг замкнулся".

Выставку открыла канцлер Канцлер Германии Ангела Меркель:

"Люди с портретов смотрят нам прямо в глаза и говорят с нами сквозь это взгляд. Как продолжить жить дальше после такой боли? Как пережившие Холокост находят в себе силы говорить о произошедшем?"

Для создания портретов Мартин Шёллер в июне прошлого года побывал в Иерусалим. Свидетели ужасов фашизма позировали ему в мемориальном комплеске Яд ва-Шем.

Выставка в Эссене продлится до апреля, а затем отправится в мировое турне.