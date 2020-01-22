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Франция

Франция закроет 14 ядерных реакторов к 2035 году

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 Ирина Александрова
Франция закроет 14 ядерных реакторов к 2035 году
Авторское право
AFP
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Франция постепенно сокращает производство атомной энергии. Уже в текущем году, предположительно в феврале и июне, должны быть остановлены два старейших реактора на Атомной электростанции Фассенхайм, расположенной на северо-востоке страны.

Кроме того власти подтвердили намерение закрыть к 2035 году 14 ядерных реакторов и уменьшить долю атомной энергии с 70 процентов до 50%.

Отказаться полностью от атомной энергетики Франция не готова, но заинтересована в увеличении доли использования возобновляемых источников энергии для борьбы с изменением климата.

Правительство намерено выделить дополнительно один миллиард восемьсот миллионов евро на проекты связанные с биогазом и увеличить объемы энергии, производимой ветряными установками в море на 40 процентов.

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