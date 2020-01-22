Ди Майо ушел с поста лидера Движения "5 звезд"

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо покинул пост руководителя Движения "5 звезд", входящего в правящую коалицию страны. Об этом он объявил в среду в Риме во время публичного мероприятия, которое транслировалось в прямом эфире на его странице в "Фейсбуке".

Луиджи Ди Майо, глава МИД Италии: "Я здесь, чтобы объявить об отставке с поста политического лидера Движения "5 звезд", чтобы облегчить путь к съезду Движения в марте. Со своей стороны, я буду продолжать служить итальянцам и Движению "5 звезд", и сделаю все возможное. С сегодняшнего вечера мои функции в качестве политического главы перейдут, согласно регламенту, к Вито Крими, самому старшему члену Гарантийного комитета".

Ди Майо возглавил Движение "5 звезд" в 2017 году, когда его основатель комик и блогер Беппе Грилло решил самоустраниться. Его кандидатура была одобрена в ходе голосования на специальной онлайн-платформе сторонников партии. Но сейчас на Ди Майо, который на протяжении последних полутора лет занимал ключевые посты в правительстве, возлагают ответственность за неудачи партии на последних региональных и европейских выборах, а также за заметное падение ее популярности.