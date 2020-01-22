Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

мир

Глобальный ответ вирусу

Комментарии
 Елена Караева
Глобальный ответ вирусу
Авторское право
euronews
Размер текста Aa Aa

Немецкие медики и вирусологи разработали, как сообщается, протокол и средства диагностики нового коронавируса, по их словам, оперативное установление типа заболевания облегчит лечение и поможет быстрее поправиться.

Берутся мазки со слизистой оболочки гортани, которые потом подвергаются лабораторному анализу.

Как говорит профессор-вирусолог берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дростен, "для того, чтобы выявить вирус, требуются несколько субстанций, мы их отправляем в течение дня, максимум двух. Как только лаборатория получает заказ, они начинают анализы, результаты которых могут подтвердить или опровергнуть первоначальный диагноз, поставленный врачами".

В среду в Женеве Всемирная организация здравоохранения решит, представляет ли коронавирус глобальную угрозу.

Первый случай заражения зарегистрирован в США, власти намерены ввести медицинский контроль в аэропортах страны.

AP Photo, all rights reserved
Введена проверка пассажиров и на местных китайских рейсах, в преддверии Нового года по восточному календарю ожидается мощный пассажиропотокAP Photo, all rights reserved

По словам Брюно Лины, вирусолога из лаборатории Virpath, "сегодня авиасоообщение очень интенсивное, люди летают по миру, делают пересадки, вирус имеет все шансы стремительно распространиться быстро по всей планете. Мы стараемся его опередить, и мы хотим сберечь время, важное для лечения и профилактики. Чем быстрее поставлен точный диагноз и назначена лекарственная терапия, тем выше шансы, что нам удастся справиться с возможной эпидемией. И мы получим реальную картину происходящего".

Из-за вспышки коронавируса в КНР усилен санитарно-карантинный контроль и в российских регионах Дальневосточного федерального округа , сообщает "Интерфакс".

Источником коронавируса стали дикие животные, которыми незаконно торговали на рынке города Ухань китайской провинции Хубэй.

AP Photo, all rights reserved
Скрининг прилетающих из КНР введен в большинстве аэропортов АзииAP Photo, all rights reserved

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.