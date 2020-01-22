Массовый спрос на маски в Китае

Учитывая угрозу заражения новым короновирусом и высокий спрос на маски, пекинское Бюро по надзору и регулированию рынка опубликовало в среду заявление с указаниями для предпринимателей, которые помогут «обеспечить стабильность цен на такие товары, как маски и другие предметы, связанные с эпидемией».

В некоторых больницах появились пункты на входах в отделения скорой помощи для проверки людей с симптомами вируса. Такие же пункты теперь располагаются и в местных аэропортах.

Коронавирус вызвал беспокойство из-за его генетического сходства с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС), в результате которого в 2002-2003 годах в континентальном Китае и Гонконге погибли около 650 человек.