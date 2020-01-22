Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
Массовый спрос на маски в Китае

Учитывая угрозу заражения новым короновирусом и высокий спрос на маски, пекинское Бюро по надзору и регулированию рынка опубликовало в среду заявление с указаниями для предпринимателей, которые помогут «обеспечить стабильность цен на такие товары, как маски и другие предметы, связанные с эпидемией».

В некоторых больницах появились пункты на входах в отделения скорой помощи для проверки людей с симптомами вируса. Такие же пункты теперь располагаются и в местных аэропортах.

Коронавирус вызвал беспокойство из-за его генетического сходства с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС), в результате которого в 2002-2003 годах в континентальном Китае и Гонконге погибли около 650 человек.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Другие No Comment

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.