Новый коронавирус в Китае: уже не менее 9 погибших

Растёт число жертв нового коронавируса, обнаруженного в Китае. По данным государственного комитета по здравоохранению, погибли не менее 9 человек. Зарегистрированы более 400 случаев заболевания, прежде всего в самом густонаселённом городе центрального Китая Ухань. Вирус обнаружен у пациентов примерно в половине провинций КНР. Более 2 тыс. человек, которые могли контактировать с больными, находятся на карантине.

Жители крупных городов скупают защитные маски и средства дезинфекции, а на границах усилен медицинский контроль. Тем не менее, вирус уже обнаружен в Японии, Южной Корее и Таиланде. Ситуация осложняется с приближением китайского Нового года, когда миллионы людей отправляют в заграничные поездки. В комитете по здравоохранению КНР говорят и об угрозе мутации вируса, которая позволит ему быстрее распространяться.