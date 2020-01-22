В Баку вспоминают "черный январь"

В Азербайджане отметили очередную годовщину событий 20 января 1990 года, получивших название "черный январь". Ровно 30 лет назад в Баку по решению советского руководства для "восстановления конституционного строя в республике" был введен контингент Советской Армии. В результате операции и до нее погибли от 140 до 170 человек, были ранены более 700 граждан. В стране эта дата отмечается как День всенародной скорби. С раннего утра тысячи людей пришли на Аллею павших, где похоронены жертвы трагических событий разных национальностей.

Многие вспоминают события 30-летней давности как рубеж, который привел к исходу армянского населения из Баку. К январю 1990 года был в самом разгаре карабахский конфликт. К тому времени в центре Баку практически беспрерывно шли митинги, на которых звучали требования независимости Азербайджана, призывы отменить автономию Карабаха и уж точно отказать региону в его просьбе о присоединении к Армении. Митинги в ряде районов столицы переросли в погромы.

Причины и обстоятельства гибели людей, ввод армии и буквально взятие города штурмом до сих пор трактуются по-разному, на многие вопросы нет четких ответов, а конфликт в Нагорном Карабахе до сих пор не решен.