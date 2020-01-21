Виргиния поднялась на защиту Второй поправки

В Ричмонде, столице американской Виргинии прошла многотысячная манифестация в поддержку конституционного права на ношение и хранения оружия и против инициативы законодателей штата ужесточить контроль над оборотом огнестрела.

Обе палаты местного Конгресса контролируются Демократической партией, среди предвыборных обещаний значилась и эта законодательная мера.

Поддержать жителей Виргинии приехали и из других мест, в том числе, как Джастин Дортон, из соседней Северной Каролины.

Вот что говорит Джастин: "Я приехал из Северной Каролины, я тут - в знак солидарности с нашими виргинскими братьями. Ничего страшного во владении оружием нет, поскольку наша нация была основана в том числе на праве свободного ношения оружия.

На манифестацию в защиту Второй поправки, разрешающей владение оружием, пришли семьями. И в соответствующей экипировке AP Photo/Julio Cortez, all rights reserved Julio Cortez

Резко против этой инициативы виргинских законодателей высказался Трамп.

В рамках законопроекта предложен запрет на покупку более одного огнестрельного ствола ежемесячно. Муниципальные власти, со своей стороны, могут запретить ношение оружие в парках и в общественных учреждениях.

Будут ужесточены меры проверки желающих купить оружие.

Сторонники усиления контроля говорят, что это поможет уменьшить статистику гибели в результате стрельбы, противники этих мер полагают, что законопроект нарушает Конституцию США. Свободное владение оружием гарантирует Вторая поправка к основному закону страны. Она входит в Билль о правах и действует на территории США более 200 лет.