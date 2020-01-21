На Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп призвал Европу брать пример с США - думать об интересах собственных наций при разработке внешнеполитической и торговой стратегий. Он рассказал, как, воплощая в жизнь доктрину "Америка прежде всего", его администрация способствовала росту ВВП и снижению уровня безработицы. Пусть это и привело к ряду экономических конфликтов. Прежде всего, с Китаем, перемирие с которым наметилось совсем недавно после почти двух лет торговых баталий.

"В рамках нашего соглашения о первой фазе сделки - переговоры по второй начнутся совсем скоро - Китай взял на себя существенные обязательства по защите интеллектуальной собственности, пообещал остановить присваивание американских технологий, - отметил Трамп. - Все это было бы невозможно, если бы мы не ввели пошлины. Нам пришлось пойти на такой шаг в данном случае, можем и в других".

В настоящий момент Вашингтон и Париж пытаются избежать тарифной войны в связи с французским цифровым налогом. В целом Европу США призывает под страхом санкций обменять на американские энергоносители, полученные по трубопроводам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

"Мы будем опираться на силу нашего славного прошлого ради строительства великого будущего. Вместе мы сделаем так, что наши народы станут сильнее, наши страны - безопаснее, наши культуры - богаче, наши люди - свободнее, а мир - красивее", - сказал американский президент.

Среди прочего, Трампа заявил, что Соединенные Штаты присоединятся к глобальной инициативе Давоса по высадке на планете одного триллиона деревьев.