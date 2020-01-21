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мир

"Глория" парализовала Испанию

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 Мария Горковская
"Глория" парализовала Испанию
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ESRTVE
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Обильные снегопады, наводнения, порывы ветра скоростью до 130 км/ч. В результате обрушившегося на Испанию шторма "Глория" погибли как минимум четыре человека, еще 25 ранены.

После ненастной ночи жители муниципалитета Арес-дель-Маэстре обнаружили свои автомобили под полуметровым слоем снега.

В большинстве восточных районов страны объявлен красный уровень опасности в связи с угрозой наводнений. У барселонского побережья морские волны достигали семиметровой высоты.

В арагонской провинции Теруэль свыше 800 дорог оказались заблокированы. Пять небольших городов, в том числе Москеруэла, - отрезаны от цивилизации. Жители одиннадцати деревень остались без электричества.

Перекрыта трасса, ведущая из каталонского Фигераса к французской границе. В соседней стране также бушует стихия. В департамент Восточные Пиренеи направлены дополнительные подразделения полицейских и пожарных. Закрыты школы, поезда ходят с опозданием.

Непростые погодные условия сохранятся в регионе до среды.

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