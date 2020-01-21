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Россия

11 человек погибли в пожаре в Томской области

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 Марика Димитриади
Пожар в Томской области унес жизни 11 человек
Пожар в Томской области унес жизни 11 человек   -  
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МЧС по Томской области
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11 человек, в том числе 10 граждан Узбекистана, стали жертвами пожара в поселке в Томской области. Двум или трем людям, по разным данным, удалось выбраться из горящего здания.

К моменту прибытия спасателей деревянное здание было полностью охвачено огнем. Площадь возгорания составила более 200 кв. м, крыша и потолок рухнули.

МЧС по Томской области
Губернатор региона заявил, что помещение было нежилымМЧС по Томской области

Трагедия произошла в здании общежития, в котором проживали работники частной лесозаготовительной компании "Гринвуд". Однако, по информации губернатора региона Сергея Жвачкина, помещение было нежилым, а на окнах стояли решетки, из-за чего люди не смогли выбраться на улицу.

По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

После трагедии областное управление СК возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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