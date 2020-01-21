Объявлен состав нового правительства РФ

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем председателя правительства Андрея Белоусова, освободив его от должности помощника главы государства по экономическим вопросам.

Заместителями председателя правительства назначены Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко. Григоренко также назначен руководителем аппарата правительства.

Марат Хуснуллин пришел в правительство из команды мэра Москвы. В столичной администрации он работал с 2010 года и занимался вопросами строительства.

Свои посты сохранили глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев и министр обороны Сергей Шойгу.

Антон Силуанов остался на должности министра финансов, но лишился поста вице-премьера. По его словам, его ведомство в течение месяца подготовит поправки в бюджет по финансированию социальных мер из послания президента Федеральному Собранию.

Среди наиболее знаковых отставок — уход Владимира Мединского. Его преемницей на посту министра культуры стала руководительница департамента кинематографии Ольга Любимова. Таким образом, в новом правительстве РФ всего две женщины.

Министерство по делам Северного Кавказа упразднено.

Министром здравоохранения вместо Вероники Скворцовой назначен руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко. Скворцова, в свою очередь, займет пост Мурашко. Вот как комментирует назначении нового министра здравоохранения независимый профсоюз медицинских работников "Альянс врачей":

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что демография, рост доходов и повышение уровня жизни — ключевые темы, над которыми будут работать члены его кабмина.

Президент Владимир Путин назвал обновленное правительство "сбалансированным" и пожелал членам кабмина успехов.