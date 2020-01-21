Женщинам запретили ходить в "самый большой бассейн на Северном Кавказе"

Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе. Ограничения были введены в спортивном комплексе "Анжи-Арена" в Каспийске (Дагестан).

Раньше в бассейне были "женские дни", однако с 20 января руководство приняло решение отменить их.

Новость появилась в Instagram-аккаунте комплекса, но, когда она привлекла внимание СМИ, доступ к странице был ограничен. Тем не менее сохранился принтскрин сообщения.

В бассейн "Анжи-Арены" теперь пускают только мужчин Принтскрин публикации в Instagram

Как пишет издание "Медиазона", "администрация спорткомплекса уверяет, что у женщин нет претензий, так как запрет наступил не сразу. Сначала им перестали продавать новые абонементы, а после того, как истек срок старых абонементов, девушек окончательно перестали пускать".

На сайте комплекса говорится, что это самый большой бассейне на Северном Кавказе. Его длина — 50 метров, глубина — от двух до четырех метров, в бассейне четыре дорожки. Кроме этого, к услугам посетителей — парные, соляная комната, джакузи и массажный кабинет.