Власти Ирана: украинский "Боинг" сбит ракетами из ЗРК "Тор-М1"

Власти Ирана признали, что украинский пассажирский"Боинг" был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса из зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1".

Организации гражданской авиации Ирана во втором предварительном отчете сообщила, что ракеты были выпущены с северного направления. В 2017 году Иран получил из России 29 ЗРК "Тор-М1" в рамках контракта стоимостью 700 миллионов долларов.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с представителями иранской делегации и обсудил вопрос передачи бортовых самописцев сбитого пассажирского самолета. Стороны договорились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены на Украину.

Иран заявляет, что в стране нет технологий для расшифровки регистратора полетных данных и диктофона кабины пилотов, а французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий пока не согласились отправить для этого необходимое оборудование.

В результате крушения украинского "Боинга" под Тегераном 8 января погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Правительство Ирана утверждает, что военные сбили самолет по ошибке, приняв его за вражескую цель.