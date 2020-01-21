Рассказ выжившего в Холокосте

Вместе с миллионами людей Морис Глюк отметит 27 января 75-ую годовщину со дня освобождения узников нацистского лагеря смерти Освенцим. Он - один из тех, кому удалось выжить в Холокосте, живая память и свидетель.

Морису было всего 3 года, когода его родители евреи отдали своего единственного ребёнка на попечение знакомой христианской семьи в Брюсселе. Это и спасло ему жизнь. Родителей скоро арестовали и отправили в Освенцим. Мать Мориса Сара погибла, а отец сменил несколько конлагерей и был освобождён в 1945 году в Бухенвальде. Он вернулся в Брюссель и нашёл сына, который уже не помнил своих родителей. А через несколько месяцев в жизни мальчика появилась мать.

"Отец уложил меня в постель, а на следующее утро, когда я проснулся, рядом с моей кроватью стояли мой отец и женщина в военной форме, - вспоминает Морис Глюк. - И отец сказал: "Послушай, Морис, это твоя мать, Хелен, она только что вернулась с войны". И я был очень счастлив, потому что в тот момент, у меня вдруг появились сразу и отец, и мать".

Морису казалось, что его семья воссоединилась. Но спустя годы женщина, которую он считал своей матерью, сделала признание, и оно его потрясло:

"Мама села рядом со мной на диван и сказала мне: "Ну, так как теперь у тебя уже была бар-мицва, и ты уже взрослый, я должна сказать тебе правду. Она заключается в том, что я не твоя мать, я сестра твоей матери. Она умерла во время войны, и мы с отцом хотели, чтобы у тебя была настоящая семья."

Для меня это был шок. Я убежал, бросился на диван, на котором спал, и всю ночь проплакал. Когда я заснул, меня мучили кошмары. Утром, когда я проснулся, мама уже встала и хлопотала на кухне. Я подошёл к ней, обнял и сказал, что она единственная мама, которую я знаю. Так оно и было: она была мне настоящей матерью до самого последнего дня".