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мир

Бывшего главу Интерпола приговорили к 13 годам заключения

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 Сергей Щербаков
Бывшего главу Интерпола приговорили к 13 годам заключения
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euronews
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Бывший глава Интерпола был признан виновным в получении взяток. У себя на родине, в Китае, он был признан виновным в получении взяток на общую сумму более 2 млн долларов.

Мэн Хунвэй возглавил Интерпол в 2016 году, а до этого на протяжении около десяти лет возглавлял морскую полицию Китая и занимал пост заместителя министра общественной безопасности. Именно в этот период, по данным следственных органов он, и брал взятки за оказание различных услуг частным лицам.

Осенью 2018 года, уже будучи главой Интерпола Мэн Хунвэй отправился из Франции, где находится штаб-квартира международной организации, в Китай для проведения отпуска. Однако по прибытии на родину был задержан. В отставку с поста директора Интерпола он подал уже из заключения.

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