Давос-2020: место встречи изменить нельзя

Давосский форум, куда съезжаются лидеры бизнеса и лидеры политики, в этом году стартовал под бетховенскую "Оду к радости" - гимн Евросоюза, а на открытии выступила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что сегодня "новый капитализм должен служить не доходам акционеров, а опираться на неравнодушных людей и укреплять благополучие работников и всего общества".
Урсула фон дер Ляйен продолжила: "Давос - место встречи тех лидеров, которые при других обстоятельствах не сели бы за стол переговоров, Давос - это место, где разрешаются конфликты, где рождаются новые идеи для бизнеса, и где завершаются дискуссии".
Один из участников форума, управляющий директор компании "Explain the markets" Гай Шоун так оценивает повестку нынешнего мероприятия: "Взгляды тех, кто выступает за сохранение природы пока находятся в диссонансе с тем, что планируется на нынешнем ВЭФ. Будет выступать Грета Тунберг, но речь все равно пойдет об инвестициях в нефтедобывающую промышленность, хотя вероятность консенсуса экологов и нефтяников сегодня выше".
Форум продлится до конца этой недели.
Организаторы объявили, что в нем примут участие свыше полусотни государственных деятелей, включая президента США и канцлера Германии.
Главной темой основатель ВЭФ Клаус Шваб назвал развитие природоохранных технологий при ускорении темпов экономического развития.