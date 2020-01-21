Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Швейцария

Давос-2020: место встречи изменить нельзя

Комментарии
 Елена Караева
Давос-2020: место встречи изменить нельзя
Авторское право
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved - Markus Schreiber
Размер текста Aa Aa

Давосский форум, куда съезжаются лидеры бизнеса и лидеры политики, в этом году стартовал под бетховенскую "Оду к радости" - гимн Евросоюза, а на открытии выступила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.

AP Photo, all rights reserved
Урсула фон дер Ляйен считает, что сегодня настоло время для "нового, социально ответственного капитализма"AP Photo, all rights reserved

Она подчеркнула, что сегодня "новый капитализм должен служить не доходам акционеров, а опираться на неравнодушных людей и укреплять благополучие работников и всего общества".

Урсула фон дер Ляйен продолжила: "Давос - место встречи тех лидеров, которые при других обстоятельствах не сели бы за стол переговоров, Давос - это место, где разрешаются конфликты, где рождаются новые идеи для бизнеса, и где завершаются дискуссии".

Один из участников форума, управляющий директор компании "Explain the markets" Гай Шоун так оценивает повестку нынешнего мероприятия: "Взгляды тех, кто выступает за сохранение природы пока находятся в диссонансе с тем, что планируется на нынешнем ВЭФ. Будет выступать Грета Тунберг, но речь все равно пойдет об инвестициях в нефтедобывающую промышленность, хотя вероятность консенсуса экологов и нефтяников сегодня выше".

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Экоактивисты недовольны, что в повестке дня ВЭФ по-прежнему присутствует обсуждение инвестиций в нефтяную промышленностьCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedMichael Probst

Форум продлится до конца этой недели.

Организаторы объявили, что в нем примут участие свыше полусотни государственных деятелей, включая президента США и канцлера Германии.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Трамп вылетел на форум в Давосе президентским лайнеромCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedEvan Vucci

Главной темой основатель ВЭФ Клаус Шваб назвал развитие природоохранных технологий при ускорении темпов экономического развития.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.