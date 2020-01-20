Итальянские сенаторы за судебное преследование Маттео Сальвини.

Итальянские сенаторы высказались за судебное преследование Маттео Сальвини. По решению специальной комиссии, лидер партии "Лига", сам член верхней палаты парламента, лишен неприкосновенности в связи с обвинениями в незаконном удержании беженцев и превышении должностных полномочий. За начало процесса голосовали его же однопартийцы. Представители правящей коалиции на заседание не явились в знак протеста.

Оппоненты Сальвини, в первую очередь, бывшие союзники из "Движения пяти звезд", усмотрели в этом решении его собственную "политическую игру". По их мнению, историю о том, как он, будучи главой МВД, запретил экипажу корабля Gregoretti высадить на итальянские берега свыше сотни спасенных в море мигрантов, пытаются представить общественности как пример защиты национальных интересов. Самого Сальвини, которому может грозить до 10 лет тюремного заключения, - как жертву происков нечистоплотных соперников. Цель - повысить его рейтинг на фоне региональных выборов в крупной административной области Эмилия-Романья, результаты которых станут важным показателем популярности правящей коалиции.

"Большинство решило отказаться от участия в заседании Комиссии. Это стало своего рода политическим решением. Пусть и не самым важным. Ведь в феврале высказаться по данному вопросу предстоит уже всем членам Сената. Только тогда можно будет говорить о каких-либо определенных последствиях для Сальвини. Тем более, что сегодня впервые за открытие судебного преследования Маттео Сальвини голосовали члены "Лиги"", - передает корреспондент Еuronews Джорджия Орланди.