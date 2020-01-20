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Россия

Конституционные поправки готовы к обсуждению

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 Ирина Шелудкова
Конституционные поправки готовы к обсуждению
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Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP - Mikhail Klimentyev
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Госдума планирует рассмотреть в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции на пленарном заседании 23 января. А Комитет по государственному строительству и конституционному законодательству обсудит документ во вторник.

Поправки подразумевают, что Госдума получит полномочия утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и федеральных министров. Изменения касаются также , в частности, социальных гарантий, объединения системы публичной власти, назначения руководителей силовых ведомств. Предусматривается увеличение с 10 до 25 лет срока проживания на территории России для кандидатов на пост главы государства и запрет им иметь когда-либо гражданство или вид на жительство в другом государстве. Это требование не будет распространяться на россиян, ранее имевших гражданство государства, которое было принято в состав РФ.

Ожидается, что поправки после принятия будут вступать в силу поэтапно.

В целом образованная президентом Владимиром Путиным рабочая группа предлагает внести поправки в более чем 10 статей основного закона государства. В группу, которая будет собираться не менее двух раз в неделю, вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей.

Поправки в Конституцию Путин сформулировал в послании Федеральному собранию. Он предложил вынести их одним пакетом на всенародное голосование, которое может пройти в апреле.

Между тем представители оппозиции заявили о решении подать в мэрию Москвы заявку на проведение 29 февраля акции протеста против конституционной реформы. Об этом сообщил Илья Яшин. 1 февраля на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг против внесения поправок к Конституцию.

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Видеомонтаж • Ирина Шелудкова

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