Сбитый лайнер МАУ: тела жертв доставлены в Киев

Тела 11 украинцев, погибших в результате авиакатастрофы под Тегераном 8 января, были доставлены в Киев в минувшее воскресенье. Траурная церемония в аэропорту “Борисполь” прошла при участии президента Владимира Зеленского и членов правительства.

В общей сложности в катастрофе погибли 176 человек. Самолёт “Международных авиалиний Украины” был сбит силами иранской ПВО через несколько минут после вылета из Тегерана в Киев. В командовании Корпуса стражей исламской революции объясняют произошедшее сбоем в работе системы распознавания и проблемами со связью: согласно этим данным, пассажирский лайнер ошибочно приняли за крылатую ракету.

Большинство пассажиров были иранцами.

Пять стран, чьи граждане стали жертвами катастрофы, призвали Тегеран провести обстоятельное и открытое международное расследование произошедшего, а также выплатить компенсации родственникам погибших.