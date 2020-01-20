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Испания

"Глория" обрушилась на испанское побережье

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 Ольга Кепински
"Глория" обрушилась на испанское побережье
Авторское право
Emilio Morenatti/AP
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Шторм "Глория" добрался до северо-восточного побережья Испании и Балеарских островов. Порывы ветра там уже достигают 28 м/с.

Мощнейший циклон обрушился на Испанию в эти выходные, унеся жизни как минимум трех человек. В провинции Авила мужчина скончался после обрушения черепицы, в Валенсии в одном из парков мертвой нашли женщину, третью жертву в Астурии на обледеневшей дороге сбил автомобиль.

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Storm reached spanish coast - Emilio Morenatti
12

Storm reached spanish coast - Emilio Morenatti
12

Storm reached spanish coast - Emilio Morenatti
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Emilio Morenatti/AP - Emilio Morenatti

В 6 провинциях уровень опасности поднят до самого высокого красного уровня. На этих территориях ожидаются порывы ветра до 36 м/с, сильные снегопады и волны высотой не менее семи метров.

Стихия нарушила транспортное сообщение — более ста дорог были перекрыты.

Временно приостановлена работа аэропорта Аликанте и портов Валенсии и Гандии. В горных районах высота снежного покрова достигает сорока сантиметров. В 120 муниципалитетах Валенсии закрыты учебные заведения.

По прогнозам метеорологов, улучшение погодных условий ожидается во вторник.

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