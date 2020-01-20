Прорыв трубы с горячей водой в пермском хостеле: погибли люди

В Перми в результате прорыва трубы с горячей водой в хостеле погибли как минимум пять человек, в том числе ребенок. Еще шестеро постояльцев находятся в больнице с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших - жителей Соликамска и Березников - пациенты онкодиспансера. Авария произошла поздно ночью.

Гостиница "Карамель" находилась в подвале пятиэтажного здания 1965 года постройки. При этом, департамент имущественных отношений городской администрации всего лишь чуть более месяца назад передал теплопровод обслуживающей дом Пермской сетевой компании. По данным ее специалистов, во время инцидента эвакуационный выход был закрыт.

По словам жителей соседних домов, около года назад трубу в здании уже прорывало.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета.