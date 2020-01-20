Oxfam: экономика должна стать "женской"

Богатые люди мира умножают свое состояние за счёт женщин и бедных слоёв населения.

За день до начала Всемирного экономического форума в Давосе международная благотворительная организация Oxfam опубликовала доклад, в котором говорится, что в прошлом году 2153 миллиардера были богаче, чем 60% населения планеты, а это 4,6 млрд человек.

1% самых состоятельных людей мира в два раза богаче 6,9 млрд человек (это 92% населения).

22 самых богатых мужчины мира владеют большим состоянием, чем все женщины Африки.

Абсолютно ясно, что мы живем в рамках экономической системы, которая благоволит богатым, и таким образом богатые становятся богаче, а мужчины всегда получают больше преимуществ. Эта система построена на эксплуатации женщин и девочек, а также самых бедных слоев населения Амитабх Бехар Директор-распорядитель Oxfam

Во всем мире 42% женщин не могут устроиться на работу, потому что ухаживают за детьми и престарелыми родственниками, тогда как доля мужчин в такой ситуации составляет 6%.

"Очень трудной жить одной и воспитывать детей в трущобах. Я зарабатываю один доллар в день. Этих денег не хватает на ежедневные потребности. Иногда я ложусь спать голодная и тогда возникает ощущение безнадежности", — говорит жительница Найроби.

Выводы доклада Oxfam

В докладе Oxfam подчеркивается, что пропасть между богатыми и бедными не сократится до тех пор, пока решение по борьбе с неравенством не будет принято на политическом уровне и правительства должны строит "женскую" экономическую систему, т.е. соблюдающую права и интересы женщин, и гарантировать, что компании и богатые люди платят налоги.

В профессиях, связанных с уходом за людьми, женщины составляют две трети рабочей силы. Медсёстры, домашний обслуживающий персонал, соцработники зачастую получают очень маленькую зарплату, ограниченные льготы, вынуждены следовать ненормированному рабочему режиму.

И в ближайшее годы давление на них только усилится в связи с тем, что население планеты увеличивается и стареет. К 2030 году 2.3 млрд человек будут нуждаться в уходе, это на 200 миллионов больше, чем в 2015 году. А проблемы, связанные с изменением климата, усугубят этот кризис — к 2025 году 2.4 млрд человек будут жить в регионах с нехваткой воды, а женщинам и девочкам придется тратить больше времени на её поиски.

В докладе отмечается, что правительства облагают слишком низким налогом самых богатых людей и корпорации, а также не производят сборы соответствующим образом. Вместе с тем власти не обеспечивают достаточное финансирование сферы общественных услуг и инфраструктуры. Так, в Зимбабве обеспечение доступа к источнику воды помогло бы освободить женщинам четыре часа ежедневно, или два месяца в год.