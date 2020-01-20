В Европе ночные поезда снова в моде

На фоне глобального потепления европейцы все чаще задаются вопросом о выборе экологичных видов транспорта. На этом фоне в Европе возрос спрос на железнодорожные перевозки. Настолько, что Австрия даже решила возродить ночные поезда.

Казалось бы, в век высоких скоростей и обилие авиакомпаний-лоукостеров спальные вагоны должны были бы восприниматься как анахронизм. Однако на деле оказалось совсем наоборот.

С 20 января по маршруту Вена-Брюссель два раза в неделю начал курсировать ночной поезд. И судя по числу продаваемых билетов - спрос на него есть, даже несмотря на, что время в пути составляет около 15 часов. Зато с комфортом, вдобавок можно спокойно работать, благо в вагонах есть беспроводной интернет.

Ну, а главный аргумент, говорят в австрийских железных дорогах, - это экологичность. Ведь с точки зрения выбросов CO2 поезд несравнимо более экологичный транспорт нежели самолет или автомобиль.