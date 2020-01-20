Принц Гарри: "Я принял эту ситуацию"

Cын Дианы и Чарльза принц Гарри привел резоны, по которым его супруга Меган и он сам приняли решения перестать исполнять обязанности старших членов королевской семьи. Стало известно, что желание обрести независимость стоило в том числе им обоим утраты титула "Ваше королевское Высочество".

Принц Гарри, по его собственным словам, "принял сложившуюся ситуацию" Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Kirsty Wigglesworth

Вот что сообщил принц перед началом благотворительного ужина: "Я хотел бы уточнить, что мы не уходим, мы никого не покидаем, и что уж точно, мы не слагаем с себе обязанности заниматься благотворительностью. Мы хотели продолжать служить королеве, странам Содружества, моей ассоциации помощи военным, просто мы не хотели их финансировать из казны. К сожалению, это оказалось невозможным. Но я принял эту ситуацию, зная, что мою вовлечённость это не изменит.

Самому Гарри придется отказаться от других званий, в том числе и звания капитан-генерала Королевской морской пехоты, который он унаследовал от деда, герцога Эдинбургского.

Слова принца стали первым комментарием после объявления монаршей воли, согласно которой пара полностью лишилась финансирования из казны, и обязана будет возместить налогоплательщикам деньги, потраченные на перепланировку дома, в котором Меган и Гарри намеревались жить.