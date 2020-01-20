Принц Гарри: "Я принял эту ситуацию"

Cын Дианы и Чарльза принц Гарри привел резоны, по которым его супруга Меган и он сам приняли решения перестать исполнять обязанности старших членов королевской семьи. Стало известно, что желание обрести независимость стоило в том числе им обоим утраты титула "Ваше королевское Высочество".
Вот что сообщил принц перед началом благотворительного ужина: "Я хотел бы уточнить, что мы не уходим, мы никого не покидаем, и что уж точно, мы не слагаем с себе обязанности заниматься благотворительностью. Мы хотели продолжать служить королеве, странам Содружества, моей ассоциации помощи военным, просто мы не хотели их финансировать из казны. К сожалению, это оказалось невозможным. Но я принял эту ситуацию, зная, что мою вовлечённость это не изменит.
Самому Гарри придется отказаться от других званий, в том числе и звания капитан-генерала Королевской морской пехоты, который он унаследовал от деда, герцога Эдинбургского.
Слова принца стали первым комментарием после объявления монаршей воли, согласно которой пара полностью лишилась финансирования из казны, и обязана будет возместить налогоплательщикам деньги, потраченные на перепланировку дома, в котором Меган и Гарри намеревались жить.