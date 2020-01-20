Миграционный кризис: Франция поможет Греции

Франция подтвердила намерение до лета нынешнего года забрать из Греции 400 просителей убежища. Это стало известно после встречи в Афинах Йоргоса Кумуцакоса - заместителя министра по вопросам миграции, и Лорана Нуньеса - заместителя министра внутренних дел Франции. Кроме того, Париж пообещал увеличить свое участие в миссии Frontex в Греции.

Йоргос Кумуцакос, заместитель министра по вопросам миграции: "Европе необходимо срочно выработать общую политику в ответ на новую действительность и обстоятельства", - сказал, в частности, Кумуцакос.

Лоран Нуньес, заместитель министра внутренних дел Франции: "Мы собираемся изучить с нашими греческими друзьями возможность организации групповых рейсов, чтобы облегчить возвращение людей, которые не нуждаются в защите, в страны их изначального проживания. С помощью Frontex мы сможем организовать франко-греческие рейсы".

Правительство Греции предпринимает меры по снятию нагрузки с греческих островов, которые несут наибольшее бремя с точки зрения приема беженцев, а также поднимает тему решения миграционной проблемы на уровне Евросоюза.

Несколько дней назад на Северных Эгейских островах прошли протесты местных жителей против тяжелой ситуации, сложившейся из-за наплыва мигрантов, и бездействия правительства. На местах указывают, что число беженцев на островах превышает количество бюджетных мест для их размещения.