Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Греция

Миграционный кризис: Франция поможет Греции

Комментарии
 Ирина Александрова
Миграционный кризис: Франция поможет Греции
Авторское право
AFP
Размер текста Aa Aa

Франция подтвердила намерение до лета нынешнего года забрать из Греции 400 просителей убежища. Это стало известно после встречи в Афинах Йоргоса Кумуцакоса - заместителя министра по вопросам миграции, и Лорана Нуньеса - заместителя министра внутренних дел Франции. Кроме того, Париж пообещал увеличить свое участие в миссии Frontex в Греции.

Йоргос Кумуцакос, заместитель министра по вопросам миграции: "Европе необходимо срочно выработать общую политику в ответ на новую действительность и обстоятельства", - сказал, в частности, Кумуцакос.

Лоран Нуньес, заместитель министра внутренних дел Франции: "Мы собираемся изучить с нашими греческими друзьями возможность организации групповых рейсов, чтобы облегчить возвращение людей, которые не нуждаются в защите, в страны их изначального проживания. С помощью Frontex мы сможем организовать франко-греческие рейсы".

Правительство Греции предпринимает меры по снятию нагрузки с греческих островов, которые несут наибольшее бремя с точки зрения приема беженцев, а также поднимает тему решения миграционной проблемы на уровне Евросоюза.

Несколько дней назад на Северных Эгейских островах прошли протесты местных жителей против тяжелой ситуации, сложившейся из-за наплыва мигрантов, и бездействия правительства. На местах указывают, что число беженцев на островах превышает количество бюджетных мест для их размещения.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.