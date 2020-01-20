100 лет Феллини

20 января исполняется 100 лет со дня рождения всемирно известного итальянского кинорежиссера и сценариста Федерико Феллини, обладателя большого числа престижных наград, среди которых пять премий "Оскар" и "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля. Почти каждая картина Феллини считается классикой мирового кинематографа, а сам режиссер его новатором, изобретшим совершенно новый киноязык. Достаточно вспомнить такие его шедевры как "Восемь с половиной", "Сладкая жизнь", "Ночи Кабирии".

В течение года министерства культуры и иностранных дел Италии проведут серию памятных мероприятий, которые завершатся в декабре открытием Международного музея Феллини в курортном приморском городе Римини - на родине режиссера, считавшего себя всего лишь большим фантазёром, наслаждавшимся возможностью воплощать свои фантазии в жизнь.

Франческа Фаббри Феллини, племянница: "Феллини был творческим гением, который окончательно перевернул седьмое искусство (кино). Он единственный режиссер в мире, получивший пять очень важных "Оскаров" за картины "Дорога", "Ночи Кабирии", "Восемь с половиной", "Амаркорд" и последний - за его карьеру. Американцы всегда называли его Maestro Cinema".

Юбилейный "Оскар" за вклад в развитие кинематографа в марте 1993 года оказался последней наградой Федерико. Маэстро Чинема скончался 31 октября того же года.