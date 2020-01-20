Володин против затягивания "исторического решения"

Государственная дума рассмотрит законопроект о поправке к Конституции РФ на пленарном заседании 23 января. Всенародное голосование по предложенным президентом менее недели назад изменениям может пройти уже в апреле. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против затягивания "исторического решения", в результате которого роль парламента в жизни страны может возрасти.

Превращение совещательного Госсовета в конституционный орган, расширение полномочий Госдумы при назначении премьера и членов правительства, ограничение приоритета международного права, и при этом - закрепление норм о регулярной индексации пенсий и минимального размера оплаты труда. По предложению Владимира Путина, всего 14 подготовленных специальной рабочей группой поправок будут вынесены на голосование "одним пакетом". Граждане смогут либо поддержать все изменения разом, либо нет.

Это похоже на "манипулятивный и пропагандистский прием", заявляют в Движении в защиту прав избирателей "Голос" и требуют проведения референдума, возможности для россиян высказаться отдельно по каждому из вопросов.

Оппозиция намерена выйти на акцию протеста в Москве 29 февраля