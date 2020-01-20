Генпрокурор Чайка освобожден от должности в связи с переходом на другую работу - Кремль

Российский президент Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора и внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост руководителя высшего юридического органа страны. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы Российской Федерации сообщают информационные агентства.

Уже известно, что рассмотреть освобождение Юрия Чайки от обязанностей и назначение Игоря Краснова Совет Федерации планирует рассмотреть уже в среду, 22 января.

Это стало известно РИА-Новости из неназванных парламентских источников.

Юрий Чайка занимал должность генпрокурора России 14 лет.

Его новая должность пока не называется.

Игорь Краснов работает на посту зампредседателя Следственного комитета России с 2016-го.