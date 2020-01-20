Австралия: пожары, наводнения и пыльные бури

Помятые автомобили, выбитые стёкла - буря с градом размером в мячик для гольфа обрушилась на австралийскую столицу. В пригородах Канберры без света остались более тысячи домов. От штормовых ветров пострадали обширные районы на юго-востоке Зелёного континента, а над малонаселёнными терриориями штата Новый Южный Уэльс пронеслись пыльные бури.

Проливные дожди и прохлада немного облегчили работу пожарных, которые продолжают бороться с беспрецедентно масштабными лесными пожарами в Новом Южном Уэльсе. В соцсетях появились фотографии радостных жителей штата, танцующих под дождём.

Но ливни принесли с собой другую проблему: наводнения. В Сиднее оказалось подтоплено офисное здание, вода проникла в помещение и через потолок. "Австралия, страна огня и наводнений", - подписал это видео его автор.

Пожарные между тем торопятся воспользоваться благоприятными для них погодными условиями. В минувшее воскресенье во многих местах огненую стихию удалось взять под контроль, и режим чрезвычайной ситуации в Новом Южном Уэльсе отменён. Тем не менее в штате всё еще не ликвидированы около 70 пожаров. А метеорологи предупреждают, что жаркая ветреная погода вернётся уже в течение недели; власти призывают население проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности.

Пока одни районы Нового Южного Уэльса сражаются с огнём и страдают от наводнений, она накрыла город Даббо, центр региона Орано. Скорость ветра достигала 107 км/час, клубы песка и пыли поднимались на огромную высоту.

Пыльные бури пронеслись также над городами Брокен-Хилл, Нинган и Паркес.