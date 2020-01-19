Женщины маршируют

В США прошли «Марши женщин». Акции с таким названием были организованы в субботу более чем в 180 городах страны. В этом году их главными темами стали изменение климата, финансовое гендерное неравенство, право на охрану репродуктивного здоровья и иммиграция. В Лос-Анджелесе, по оценкам Associated Press, в шествии приняли участие тысячи женщин, мужчин и детей. «Разные культуры, разные возрасты, разные полы, разные гендеры — все здесь поддерживают женщин на всех уровнях. Я так горжусь нами!» — заявляла со сцены актриса Рэйвен Саймон.

В Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Вашингтоне активистки говорили о растущем влиянии женщин. «Мы приходим к власти», — скандировали они. Актриса Дженифер Сибер, с чьим именем связывают начало движения против сексуальных домогательств #MeToo, говорила, что в этом году не сомневается: «женщины снова будут во главе общества и поведут страну в будущее».

Крупнейшие «Марши женщин» в США прошли в 2017 г. на следующий день после инаугурации президента Дональда Трампа. Акции стали ответом на скандальные заявления политика, а своими главными задачами организаторы называли борьбу с дискриминацией и нетерпимостью.