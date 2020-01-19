"Сардины" против "Лиги": кому достанется Эмилия-Романья?

Десятки тысяч человек собрались в воскресенье в Болонье под знаменами "Сардин". 26 января - дата местных выборов в Эмилии-Романье - все ближе, и молодое гражданское движение заявляет, что по-прежнему полно решимости стать заслоном на пути ультраправых.

"Солидарность, гостеприимство, уважение к правам, открытое и ненасильственное общество, антифашизм" - было написано на их транспарантах.

Именно в Болонье ровно два месяца назад прошла первая массовая акция "Сардин": тогда на улицы вышли до 14 тысяч человек. С тех пор манифестации в поддержку движения прошли во многих крупных городах Италии. Четверо его основателей считают, что с помощью уличных акций и активной кампании в соцсетях можно победить.

Свой предвыборный митинг в субботу провел в другой городе Эмилии-Романьи Маранелло и Маттео Сальвини. Он поднялся на сцену с кандидатом "Лиги" в этом регионе Лучией Боргондзони. Согласно последним соцопросам, она идет ноздря в ноздрю с кандидатом от правящей Демократической партии Стефано Боначини.

Итальянские политологи опасаются, что победа на этих выборах Маттео Сальвини и его "Лиги"

приведет к падению коалиционного правительства Демократической партии и "Движения пяти звезд".