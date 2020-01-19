Отец Меган осуждает дочь и зятя

История принца Гарри и Меган Маркл, которые недавно ошеломили британскую и мировую общественность заявлением о том, что слагают с себя полномочия членов королевской семьи и переезжают в Северную Америку, получила продолжение. На этот раз внимание на себя обратил отец Меган Маркл, которого связывают с дочерью очень непростые отношения. Он заявил, что считает, что Меган с мужем обесценивают институт британской монархии и, возможно, делают это ради денег. Такое мнение Томас Маркл высказал в телевизионном интервью британскому 5 каналу.

Томас Маркл, отец Меган Маркл: "Это один из величайших и долговечных институтов за всю историю. Они его разрушают, они обесценивают его, делая жалким. Они превращают его в Walmart с короной, они не должны были делать этого".

Ранее королева Великобритании Елизавета II сообщила о том, что "поддерживает желание Гарри и его супруги Меган жить независимой жизнью". По ее словам, было найдено конструктивное решение для ее внука и его семьи, потому что проблемы, с которыми они столкнулись, это результат давления, оказываемого на них в последние два года. "Но Гарри, Меган и Арчи всегда будут членами семьи, и их всегда будут любить", - заверила королева.