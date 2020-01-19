"Преображение наших душ и телес": православные отметили Крещение

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литургию и чин освящения воды в праздник Крещения Господня. Богослужение состоялось в столичном Богоявленском кафедральном соборе.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что каждый верующий должен ответить на дар божественной благодати добрыми делами и молитвой, "начиная с преображения наших душ и телес".

Всего к утру воскресенья в крещенские купели в Москве и области окунулись более 50 тысяч человек. По всей стране приняли участие в крещенских купаниях более 2 миллионов, сообщили в МВД РФ. Для обеспечения порядка и безопасности во время богослужений и в местах массового купания были привлечены свыше 41 тысячи сотрудников полиции. Обошлось без нарушений общественного порядка.

Накануне, в Крещенский сочельник, патриарх Иерусалима и всей Палестины Феофил III совершил освящение воды в Иордане. Чин Великого освящения предварялся крестным ходом от монастыря св. Иоанна Предтечи в местечке Каср-ель-Яхуд к берегу реки Иордан.

Отмечаемый 19 января праздник Крещения Господня называется также Богоявлением. Согласно всем четырем Евангелиям, в момент крещения Иисуса пророком Иоанном Предтечей свершлось чудо: с неба на него снизошел Святой Дух в виде голубя.

По древней традиции, великое освящение воды в храмах совершается дважды: в Крещенский сочельник 18 января и в сам праздник - 19 января.