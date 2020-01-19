Берлинская попытка умиротворить Ливию

В Берлине открылась международная конференция международная конференция по Ливии. В ней участвуют руководители нескольких государств. Кроме хозяйки саммита Ангелы Меркель, это президенты Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Эммануэль Макрон, премьер-министры Джузеппе Конте и Борис Джонсон, а также государственный секретарь США Майкл Помпео и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Своих представителей в Берлини прислали Алжир, Египет, Объединённые Арабские Эмираты и Китай. Приехали сюда и оба лидера противоборствующих сторон в Ливии: глава Правительства национального согласия Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар.

На переговорах в Москве оба лидера не смогли договориться об окончательном прекращении боевых действий, отказавшись встретится с глазу на глаз. Пока в Ливии действует временный режим прекращения огня, достигнутый при посредничестве России и Турции. В правительстве Германии считают, что берлинская конференция «не решит одним ударом все проблемы Ливии, но в лучшем случае может стать началом того, что лучше, чем война».

В качестве первоочередной меры участники конференции могут призвать Совет Безопасности ООН использовать санкции против нарушителей эмбарго на поставки оружия в Ливию.