Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Германия

Ливия: в Берлине договорились об оружейном эмбарго

Комментарии
 Вероника Доваль
Ливия: в Берлине договорились об оружейном эмбарго
Авторское право
Axel Schmidt/Pool Photo via AP
Размер текста Aa Aa

Участники прошедшей в воскресенье в Берлине Международной конференции по Ливии приняли совместное заявление, в котором призвали к прекращению всех военных передвижений на территории страны, а также договорились соблюдать эмбарго на поставки оружия враждующим сторонам. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что переговоры были серьезными и интенсивными, и выразила уверенность, что у конфликта может быть политическое решение.

Ангела Меркель, канцлер Германии: "Мы получили обещание от всех участников, что они не будут оказывать никакой дальнейшей поддержки ливийским конфликтующим сторонам, а также прекратят операции до тех пор, пока действует соглашение о прекращении огня".

По итогам встречи в Берлине, направленной на преодоление ливийского кризиса, ее участники также призвали "к созданию президентского совета и формированию единственного, объединенного, инклюзивного и эффективно работающего правительства Ливии, утвержденного Палатой представителей".

Как отмечается в согласованном документе, "всеобъемлющий политический процесс должен проходить под эгидой Миссии ООН по поддержке в Ливии". Этот процесс, в частности, предусматривает "проведение независимых и свободных парламентских и президентских выборов, организованных Национальной избирательной комиссией".

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.