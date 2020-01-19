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Франция

Холодные игры: в Анси прошли зимние гонки на досках для сапсёрфинга

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 Андрей Позняков
Холодные игры: в Анси прошли зимние гонки на досках для сапсёрфинга
Авторское право
FRAOP/EBU
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Более 600 человек встали на доски для сапсёрфинга на студёной воде озера Анси во французских Альпах, чтобы принять участие в ежегодной гонке. Солнечная погода, знаменитые панорамные виды на горные долины и температура воздуха — 4 градуса по Цельсию. Вода лишь немного теплее.

Участники гонки соревновались на двух дистанциях — 6 и 15 км. Самый длинный маршрут они преодолевали за полтора-два часа.

Первые «Морозные гонки» на озере Анси прошли в 2014. Как отмечают организаторы, с тех пор число участников увеличилось в 15 раз и теперь это одно из самых популярных соревнований по сапсёрфингу в мире.

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Видеомонтаж • Андрей Позняков

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