Более 600 человек встали на доски для сапсёрфинга на студёной воде озера Анси во французских Альпах, чтобы принять участие в ежегодной гонке. Солнечная погода, знаменитые панорамные виды на горные долины и температура воздуха — 4 градуса по Цельсию. Вода лишь немного теплее.

Участники гонки соревновались на двух дистанциях — 6 и 15 км. Самый длинный маршрут они преодолевали за полтора-два часа.

Первые «Морозные гонки» на озере Анси прошли в 2014. Как отмечают организаторы, с тех пор число участников увеличилось в 15 раз и теперь это одно из самых популярных соревнований по сапсёрфингу в мире.