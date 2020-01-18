Второй шанс Гончарука на посту премьер-министра Украины

Отставка не состоялась, но вопрос о будущем составе кабинета министров остаётся открытым. Таков итог встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Алексей Гончаруком, который просил освободить его от должности.

Глава государства отметил, что даёт шанс молодому правительству, но при этом потребовал принять ряд мер. Речь идёт, в частности, о подготовке новой концепции зарплат в правительстве и государственных структурах, о частичном обновлении состава кабмина и о реструктуризации некоторых министерств. До 4 февраля Зеленский ожидает от Гончарука промежуточный отчёт о проделанной работе.

С заявлением об отставке Гончарук обратился к президенту на фоне скандала вокруг публикации предполагаемой прослушки закрытого совещания премьер-министра: записи содержат резкие высказывания о компетентности главы государства. Сам Гончарук назвал эти плёнки «монтажом», а президент потребовал от правоохранительных органов в кратчайшие сроки найти причастных к появлению скандальных записей.

В Верховной Раде оппоненты правительства раскритиковали Гончарука за то, что он не направил прошение об отставке спикеру палаты, как это прописано в Конституции. Фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала действия премьер-министра «дешёвым пиаром», а не реальным заявлением об отставке. Представитель правительства в парламенте отвечала, что Гончарук считает себя членом команды Зеленского, который, в свою очередь, мог подать представление об отставке правительства в Верховную Раду.