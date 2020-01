Новая перестройка или политбюро 2.0? | #Куб

View this post on Instagram

Сегодня произошли важнейшие события в истории нашей страны. Главным из них, безусловно, является послание Президента РФ Федеральному Собранию. Оно содержит программу, способную коренным образом решить многие социально-экономические задачи. Мы твёрдо убеждены в том, что каждый шаг нашего Президента продиктован заботой об укреплении могущества государства, заботой о народе и каждом человеке в отдельности. Также сегодня подало в отставку Правительство России. Эта норма предусмотрена 117-й статьей Конституции РФ. Президент России Владимир Путин принял отставку. Он озвучил, что учреждается должность заместителя Председателя Совбеза РФ, которая уже предложена Дмитрию Медведеву @damedvedev . В Совбезе по поручению Президента России Владимира Путина он займётся вопросами обороноспособности и безопасности, имеющими важнейшее значение в связи с происходящими в мире событиями. Я очень благодарен Дмитрию Анатольевичу и правительству России за постоянную помощь и поддержку, которые оказывались лично и мне и Чеченской Республике в решении сложных задач социально-экономического развития. Такое же отношение было и ко всем регионам. Я убеждён, что самое главное - не название занимаемой должности, а быть достойным членом команды нашего Национального лидера Владимира Путина. А в том, что Дмитрий Анатольевич является одним из убежденных соратников Владимира Путина, нет абсолютно никаких сомнений. Я очень хорошо знаком с Дмитрием Анатольевичем ещё с молодых лет! Он и тогда был мудрым, зрелым, сильным политиком, экономистом, стратегом, а теперь тем более, имеет опыт пребывания в должностях Президента и премьер-министра. Об этом свидетельствует успешная деятельность правительства России по преодолению негативного воздействия враждебной санкционной политики США и Запада против России. #Кадыров #Путин #Медведев #Россия