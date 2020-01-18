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Филиппины

Тааль не успокаивается

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 Вероника Доваль
Тааль не успокаивается
Авторское право
ASSOCIATED PRESS
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Филиппинские власти заявили, что готовятся к затяжному кризису, связанному с последствиями извержения вулкана Тааль. Он продлится, как ожидается, нескольких недель или даже месяцев, поскольку в эвакуационных центрах уже размещено огромное количество сельских жителей. А в ближайшие дни ожидается повторное сильное извержение. Уровень опасности достиг четырех из пяти возможных баллов. В пятницу всем местным жителям, проживающим в зоне опасности в радиусе 14 километров, властями было запрещено возвращаться в свои дома.

"Я молюсь, чтобы вулкан успокоился, и чтобы мы могли вернуться в свои дома и жить как раньше. Очень тяжело оставаться дома у чужих людей", - говорит этот мужчина.

Некоторые отчаявшиеся сельские жители вопреки запретам властей возвращаются в свои дома и на фермы, чтобы спасти домашнюю птицу и скот.

"Мы должны эвакуировать свиней, им здесь тяжело и тоже небезопасно", - говорит этот фермер.

Власти оказывают эвакуированным жителям необходимую помощь - раздают продукты питания и воду, а также медицинские маски и напоминают о том, что в ближайшее время их следует носить, а также принять другие меры для защиты от вулканического пепла. По словам министра здравоохранения Филиппин, почти тысяче сельских жителей, пострадавших от пепла, уже была оказана медицинская помощь.

Вулкан Тааль расположен в 65 км от филиппинской столицы Манилы. В минувшее воскресенье он выпустил столб пепла, высота которого достигла 15 км.

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