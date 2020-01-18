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Ливан

Новые столкновения в Бейруте

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 Вероника Доваль
Новые столкновения в Бейруте
Авторское право
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. - Hussein Malla
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Ливанская полиция применила в субботу водометы и слезоточивый газ против участников антиправительственной манифестации в Бейруте. Агрессивно настроенные демонстранты пытались пробиться через полицейские кордоны в центр города. Там перед парламентским дворцом они намеревались провести митинг под лозунгом "суббота гнева". Активисты забрасывали стражей порядка камнями, петардами, бутылками с зажигательной смесью и скандировали оскорбительные лозунги в адрес силовиков.

В результате вспыхнувших при разгоне демонстрантов столкновений с обеих сторон пострадали более 70 человек. Свыше 30 были доставлены в больницы, остальным необходимая помощь была оказана на месте.

Новая волна уличных беспорядков в Бейруте началась на этой неделе из-за задержки формирования нового правительства в стране, которое, как рассчитывают демонстранты, должно помочь Ливану преодолеть "тяжелое экономическое положение".

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