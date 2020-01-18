Неизвестные подожгли любимый ресторан Макрона

Французская полиция расследует пожар в знаменитом парижском ресторане "Ротонда", который произошёл рано утром в субботу. Этот старинный ресторан известен тем, что в нём регулярно бывает президент Франции Эммануэль Макрон. Следователи обнаружили на полу пострадавшего помещения следы горючей жидкости. Как утверждает парижская пресса, рядом с рестораном найден брошенный жёлтый жилет.

«Произошёл взлом, а затем начался пожар. Связано ли это с президентом республики? Несомненно. Не будем никого обвинять бездоказательно. Но, несомненно, связано», – считает шеф-повар ресторана Франк Гоннэ.

Накануне вечером, противники политики президента Макрона устроили акцию протеста в столичном театре, в котором находился глава французского государства. На подмогу президенту прибыли усиленные наряды полиции. Организатор акции из оппозиционной партии "непокорная Франция" был задержан полицией по обвинению в подготовке беспорядков.

Главной причиной выступлений против президента Макрона остаётся предложенная им пенсионная реформа, которая затрагивает интересы сотрудников государственных организаций и предприятий.