Экоактивисты попытались сорвать автосалон в Брюсселе

Экоактивисты провели в субботу в Брюсселе акцию протеста против проходящего там автосалона. Облив себя и несколько моделей автомобилей искусственной кровью, они назвали автоиндустрию лицемерной, а саму выставку - "салоном лжи". Позже несколько человек устроили лежачий пикет и попытались заблокировать проход на выставку.

Сара, представитель организации "Восстание вымирающих": "Цель этой акции состоит в том, чтобы побудить граждан сказать себе: "Мы больше не хотим страдать от давления со стороны автомобильной промышленности". Нам необходимо ввести в действие другую модель мобильности, которая будет продвигать целый ряд альтернатив, положительных как в социальном, так и в экологическом плане".

Накануне экоактивисты в соцсетях призвали своих сторонников встретиться на автосалоне, чтобы "сорвать мероприятие и рассказать правду об экологическом коллапсе и роли автопрома в этом кризисе". В итоге брюссельские стражи правопорядка задержали более 100 участников акции протеста, но пообещали всех отпустить после установления личностей.