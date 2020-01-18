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Бельгия

Экоактивисты попытались сорвать автосалон в Брюсселе

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 Вероника Доваль
Экоактивисты попытались сорвать автосалон в Брюсселе
Авторское право
Euronews
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Экоактивисты провели в субботу в Брюсселе акцию протеста против проходящего там автосалона. Облив себя и несколько моделей автомобилей искусственной кровью, они назвали автоиндустрию лицемерной, а саму выставку - "салоном лжи". Позже несколько человек устроили лежачий пикет и попытались заблокировать проход на выставку.

Сара, представитель организации "Восстание вымирающих": "Цель этой акции состоит в том, чтобы побудить граждан сказать себе: "Мы больше не хотим страдать от давления со стороны автомобильной промышленности". Нам необходимо ввести в действие другую модель мобильности, которая будет продвигать целый ряд альтернатив, положительных как в социальном, так и в экологическом плане".

Накануне экоактивисты в соцсетях призвали своих сторонников встретиться на автосалоне, чтобы "сорвать мероприятие и рассказать правду об экологическом коллапсе и роли автопрома в этом кризисе". В итоге брюссельские стражи правопорядка задержали более 100 участников акции протеста, но пообещали всех отпустить после установления личностей.

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