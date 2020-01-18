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Австралия

Коал теперь спасают от наводнений

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 Вероника Доваль
Коал теперь спасают от наводнений
Авторское право
AP
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Сильные ливни и паводки обрушились на австралийские штаты Квинсленд на восточном побережье страны и Новый Южный Уэльс. Множество дорог перекрыты в связи с непогодой, люди вынуждены передвигаться по затопленным улицам на лодках.

В австралийском парке дикой природы в Сомерсби сотрудникам пришлось спасать животных от нового катаклизма - они на руках переносили коал из зоны наводнения в безопасные места.

Тем временем в Мельбурне по-прежнему под угрозой начало Открытого чемпионата Австралии по теннису, который должен пройти с 20 января по 2 февраля. Из-за сильного задымления многие теннисисты отменяют тренировки. Во вторник в Мельбурне качество воздуха, которое оценивается Агентством по защите окружающей среды штата Виктория, варьировалось от "опасного" до "очень плохого". В среду там начались дожди, но, по оценкам специалистов, воздух остался загрязненным. По словам главы Медицинской службы штата, в таких условиях риску подвергаются все, даже здоровые люди.

В то же время в южных районах Нового Южного Уэльса и в штате Виктория продолжаются лесные пожары. За несколько месяцев их жертвами стали по меньшей мере 27 человек, непоправимый ущерб нанесен уникальной австралийской флоре и фауне.

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