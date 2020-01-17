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В Мадриде благословили собак, кошек и хомяка

Собаки, кошки, попугаи и даже один хомяк толпятся у входа в мадридский храм. Здесь отмечают День святого Антония, покровителя домашних животных. По традиции испанские католики приносят своих питомцев к церквям, где священники окропляют их святой водой. В этот день они могут даже присутствовать на мессе вместе с хозяевами. По поверью, получившие благословение звери будут здоровы весь следующий год. Жители Мадрида отмечают праздник с 1980-х.

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