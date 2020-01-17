Как встретились два российских премьера

"Сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному Собранию" - такую задачу назвал главной для нового правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом он сообщил членам бывшего правительства после разговора с предшественником Дмитрием Медведевым. Последнего Мишустин поблагодарил за совместную работу, а остальных чиновников, которые продолжают исполнять свои обязанности после отставки правительства, попросил "от этого не отступать".

На сегодняшний день все в соответствии с указом продолжают исполнять свои обязанности. Прошу вас также от этого не отступать. И в ближайшее время после соответствующих консультаций и объявления состава нового кабинета мы встретимся и, конечно, все это расскажем Михаил Мишустин премьер-министр России

Российское правительство ушло в отставку после оглашения президентского послания. В тот же вечер Владимир Путин внес в Госдуму для утверждения на пост премьер-министра кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Мишустина. На следующий день он был утвержден в новой должности, а Медведев получил специально созданный пост заместителя председателя Совета безопасности. Отставку правительства Медведев объяснил желанием дать возможность президенту провести те важные изменения в Конституции, которые он предложил обсудить в послании. Назвать кандидатов на посты министров Мишустин обещал в ближайшие дни.