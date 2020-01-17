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Россия

Как встретились два российских премьера

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 Ольга Кепински
Новый и бывший премьер-министры России Михаил Миушстин и Дмитрий Медведев
Новый и бывший премьер-министры России Михаил Миушстин и Дмитрий Медведев   -  
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Sputnik, Government Pool Photo via AP - Alexander Astafyev
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"Сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному Собранию" - такую задачу назвал главной для нового правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом он сообщил членам бывшего правительства после разговора с предшественником Дмитрием Медведевым. Последнего Мишустин поблагодарил за совместную работу, а остальных чиновников, которые продолжают исполнять свои обязанности после отставки правительства, попросил "от этого не отступать".

На сегодняшний день все в соответствии с указом продолжают исполнять свои обязанности. Прошу вас также от этого не отступать. И в ближайшее время после соответствующих консультаций и объявления состава нового кабинета мы встретимся и, конечно, все это расскажем
Михаил Мишустин
премьер-министр России

Российское правительство ушло в отставку после оглашения президентского послания. В тот же вечер Владимир Путин внес в Госдуму для утверждения на пост премьер-министра кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Мишустина. На следующий день он был утвержден в новой должности, а Медведев получил специально созданный пост заместителя председателя Совета безопасности. Отставку правительства Медведев объяснил желанием дать возможность президенту провести те важные изменения в Конституции, которые он предложил обсудить в послании. Назвать кандидатов на посты министров Мишустин обещал в ближайшие дни.

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