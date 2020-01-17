Протесты в Ливане не прекращаются

В Ливане продолжаются антиправительственные демонстрации.

Десятки протестующих у здания министерства внутренних дел в столице Бейруте выступили против неоправданного, по их мнению, применения силы со стороны полиции и ареста более 100 человек за последние пару дней.

Новая волна уличных акций в Бейруте началась после того, как один из лидеров протестного движения объявил о старте кампании гражданского неповиновения. Новый виток продолжающихся уже три месяца протестов в Ливане, переживающего экономический кризис, ознаменовался ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией у центра предварительного заключения, куда привозят задержанных со всего Бейрута. Не менее 35 человек пострадали. Журналисты также жалуются на действия правоохранительных органов.

В тоже самое время глава ливанской службы внутренней безопасности принес извинения за некоторые случаи чрезмерного применения силы.

Я бы хотел извиниться перед представителями средств массовой информации, репортерами, журналистами и фотографами, которые освещали события вчерашнего дня, произошедшие возле полицейского участка Аль-Хело Имад Отман глава ливанской службы внутренней безопасности

После отставки Саада Харири с поста премьер-министра в конце октября Ливан остался без правительства.

Протестующие требуют от временно занимающего этот пост Хасана Диаба формирование нового кабмина и проведения реформ для спасения экономики страны, находящейся на грани краха. Но пока временному премьеру этого сделать не удается.