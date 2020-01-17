Хафтар секретно прибыл в Грецию

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар в условиях повышенной секретности прибыл в Афины, где должен встретиться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и главой МИД страны Никосом Дендиасом.

Визит Хафтара в Афины происходит за два дня до международной конференции по Ливии в Берлине, на которую Грецию не допустили.

Ранее премьер-министр Мицотакис пригрозил, что Греция наложит вето на принятое в Берлине политическое решение по Ливии, если не будет отменен меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией.

Тем временем как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, Хафтар готов соблюдать режим прекращения огня в Ливии.

То, что он готов соблюдать перемирие — хорошая новость. Это предварительное условие, в частности, мы должны обратить внимание на конференцию по Ливии, проследить, что эмбарго на поставки оружия снова соблюдается. Это уже в основном было согласовано на уровне ООН, но, к сожалению, не было принято во внимание Ангела Меркель канцлер ФРГ

13 января представители враждующих лагерей прибыли в Москву для переговоров, которые закончились безрезультатно. Фельдмаршал покинул российскую столицу, так и не подписав соглашение о перемирии.